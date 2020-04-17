كورونا: مليونا و206 آلاف إصابة بالعالم.. 2296 وفاة بأميركا و847 ببريطانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في العالم، إلى مليونين و206 ألفا و322، وفق موقع "وورلد ميتر" المعني بإحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، فيما ارتفعت وفيات الفيروس في كل من بريطانيا وأميركا.

وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا من حيث الإصابات بـ 678 ألفا و210 حالات، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتلتها إسبانيا بـ184 ألفا و984، وإيطاليا بـ 186 ألفا و941، وفرنسا بـ165 ألفا و27، وألمانيا بـ 138 ألفا و273، وبريطانيا بـ103 آلاف و93 إصابة.

نقل أحد ضحايا الفيروس في نيويورك (أ ب)

أما بالنسبة للصين التي انتشر منها الفيروس إلى العالم، فقد بلغ عدد الإصابات في برها الرئيسي 82 ألفا و692 حالة.

وسجلت أميركا 2296 وفاة بالفيروس، خلال أربع وعشرين ساعة ماضية، لترتفع الحصيلة إلى 33 ألفا و286.

ووفقا لمعطيات جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، اليوم الجمعة، فإن عدد المصابين بالفيروس بلغ 671 ألفا و425، إثر تسجيل 31 ألفا و692 حالة.

ولا تزال نيويورك تتصدر قائمة الولايات الأميركية في عدد الإصابات، حيث بلغ الإجمالي 214 ألفا و832، إثر تسجيل 8 آلاف و859 حالة.

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وتأتي ولاية نيوجيرسي في المرتبة الثانية بـ75 ألفا و317، وماساتشوستس ثالثا بـ32 ألفا و181.

مسعفة في نيويورك (أ ب)

وفي ما يخص الوفيات، تتصدر نيويورك أيضا القائمة بـ14 ألفا و832، ونيوجيرسي ثانيا بـ3 آلاف و518.

ووفق معطيات الجامعة نفسها، فإن عدد المتعافين من الفيروس في عموم الولايات المتحدة، بلغ 56 ألفا و236.

وفي بريطانيا، ارتفع عدد وفيات كورونا، اليوم الجمعة، إلى 14 ألف و576، بعد تسجيل 847 وفاة، بحسب "الأناضول".

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة البريطانية، بأن عدد المصابين وصل 108 آلاف و692، إثر تسجيل 5 آلاف و599 إصابة.

وبلغ إجمالي عدد الاختبارات التي أجريت 438 ألف و991، بعد إجراء اختبار لـ13 ألف و943 شخصا.