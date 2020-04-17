اللد: مقتل امرأة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتلت امرأة عربية تبلغ من العمر 48 عاما، متأثرة بجروحها الخطيرة، إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار في مدينة اللد، اليوم الجمعة.

وبحسب مصدر طبي، فإنه جرى العثور على الضحية وهي فاقدة للوعي داخل منزلها الكائن في حي "المحطة"، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاتها في المكان بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياتها.

وجاء على لسان الشرطة، أن الضحية تعرضت لإطلاق نار ما أسفر عن مقتلها متأثرة بجروحها الحرجة.

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح معالمها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2020 إلى 18 ضحية، بينها 5 نساء عربيات.

يذكر أنه قتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.

هذا، وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في ظاهرة العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها وكبح جماح هذه الظاهرة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.