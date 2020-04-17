شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات توفر عيادات لإجراء فحص كورونا للعمالة الوافدة مجاناً والان مع التفاصيل
الجمعة 17 أبريل 2020
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي توفير عيادات في منطقة مصفح بأبوظبي مجهزة لإجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" مجانا وذلك ضمن جهود حكومة أبوظبي لتعزيز التدابير الوقائية لحماية صحة وسلامة العمالة الوافدة ومحاربة الفيروس.
و أهابت الدائرة في تعميم لها بكل من تظهر عليه أعراض المرض كالسعال و ارتفاع الحرارة وصعوبة التنفس لا سيما من يزيد عمره عن 50 عاما، بالتوجه إلى العيادات المخصصة للحصول على الفحص والعلاج المجاني. و أكدت أن هذه الخدمة المجانية متاحة للجميع بمن فيهم المخالفون لأنظمة الإقامة.
تأتي هذه الخطوة استكمالا لسلسلة من الإجراءات الاحترازية لتوفير أقصى درجات الوقاية والحماية لجميع أطياف المجتمع والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية الكافية والوقوف على سلامتهم وصحتهم والتأكد من خلوهم من المرض.
هذا فيما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن إجرائها 25 ألف فحص، ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات في مختلف مناطق الدولة، إذ سجلت الإمارات أمس الخميس، 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و61 حالة شفاء، وحالتي وفاة.
وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات توفر عيادات لإجراء فحص كورونا للعمالة الوافدة مجاناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.