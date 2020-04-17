شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» تهاجم نصف طاقم حملة الطائرات «شارل ديجول» والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي اليوم الجمعة إن قرابة نصف طاقم حاملة الطائرات الفرنسية الوحيدة شارل ديجول وعددهم 2300 فرد مصابون بفيروس كورونا. وقالت الوزيرة للبرلمان إن 2010 اختبارات أظهرت إصابة 1081 فردا ظهرت أعراض على 545 منهم ونقل 24 إلى المستشفى. وأضافت الوزيرة أن من المستحيل التأكد خلال هذه المرحلة مما إذا كان الفيروس موجودا بالناقلة قبل توقفها في منتصف مارس آذار بميناء بريست الفرنسي على المحيط الأطلسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «كورونا» تهاجم نصف طاقم حملة الطائرات «شارل ديجول» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.