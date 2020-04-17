الخفافيش تهاجم سكان قرية في مصر .. والاهالي يلجأون إلى «الدخان والشطة»

وتابع، أنه بمعاينة المنزل تبين وجود أعداد كبيرة فتم التواصل على الفور مع الطب البيطرى والصحة اللذان أكدا أنه لا توجد مادة للقضاء على تلك الخفافيش، إلا أن الأهالى تدخلوا مع الوحدة المحلية، وتم إشعال دخان داخل المنزل ووضع "شطة حمراء" وبالفعل بدأت هذه الخفافيش في الانتشار، وتم القضاء على 100 خفاش منها، إلا أن هناك أعداد كبيرة لم يتم القضاء عليها لصعوبة السيطرة على المكان لعدم وجود أى شئ يمكن من خلاله غلق الشبابيك والأبواب.