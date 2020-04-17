شكرا لقرائتكم خبر عن الخفافيش تهاجم سكان قرية في مصر .. والاهالي يلجأون إلى «الدخان والشطة» والان نبدء بالتفاصيل
من جانبه قال أسامة دسوقى رئيس الوحدة المحلية بالقشيش التابعة لها القرية ، إنه تلقى بلاغا من أهالى قرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بانتشار أعداد كبيرة من الخفافيش داخل منزل مهجور، وأنها بدأت خلال الفترة الأخيرة الخروج ومهاجمة الأهالى والمنازل المجاورة للمنزل المهجور.
وتابع، أنه بمعاينة المنزل تبين وجود أعداد كبيرة فتم التواصل على الفور مع الطب البيطرى والصحة اللذان أكدا أنه لا توجد مادة للقضاء على تلك الخفافيش، إلا أن الأهالى تدخلوا مع الوحدة المحلية، وتم إشعال دخان داخل المنزل ووضع "شطة حمراء" وبالفعل بدأت هذه الخفافيش في الانتشار، وتم القضاء على 100 خفاش منها، إلا أن هناك أعداد كبيرة لم يتم القضاء عليها لصعوبة السيطرة على المكان لعدم وجود أى شئ يمكن من خلاله غلق الشبابيك والأبواب.
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