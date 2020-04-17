14 إصابة جديدة بكورونا في النجف

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مختبر الصحة العامة في النجف قام، اليوم، بإجراء الفحوصات على 171 عينة وتأكيدها من قبل مختبر الصحة المركزي في بغداد،"، مبينةً أن "الفحوصات أثبتت أن 14 عينة منها مصابة بالفايروس وعلى النحو التالي".



وأضافت، "وبذلك يكون المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي: 275 حالة مؤكدة، 193 شفاء، 5 حالات وفاة"، داعيةً المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الأزمة لحماية انفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى".

