ارتفاع في الوفيات وتراجع بالاصابات بكورونا في تركيا

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في إحصائية جديدة نشرها اليوم الجمعة، إن "عدد الوفيات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع خلال اليوم الماضي، بواقع 126 حالة ليصل إلى مستوى 1769، في حصيلة قياسية جديدة تم رصدها في تركيا، حيث جرى تسجيل أكبر ارتفاع سابق أمس الخميس وبلغ 125 وفاة".وأضاف قوجة أن "عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا زاد بواقع 4353 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية"، مشيرا إلى أن "الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد وصلت إلى 78546 شخصا، فيما تم إجراء 40270 فحصا خاصا جديدا بالعدوى".

ولفت إلى "ارتفاع كبير في عدد المتعافين، حيث تم تسجيل 1542 حالة شفاء جديدة، ما يمثل معدلا قياسيا في هذا المجال"، مبيناً أن "العدد العام للمتعافين بلغ نقطة 8631 حالة".



وشدد قوجة على "وجود توازن بين عدد المرضى بالفيروس في المستشفيات وحصيلة المصابين المتعافين الذين يخرجون منها"، مشيراً إلى "انخفاض وتيرة عدد الإصابات الجديدة مثلما كنا نتوقع".