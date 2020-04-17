بالصور: الخفافيش تحاصر قرية مصرية.. وذعر بين الأهالي

ونقلت الصحيفة عن أحد سكان القرية قوله "فجأة وجدنا مجموعة كبيرة من الخفافيش تنتشر في الشارع، وكل خوفنا كان بعد أن سمعنا أنها قد تنقل فيروس كورونا، فالجميع كان خائفا من أن يقترب منها، وطلبنا الأجهزة التنفيذية، والتي حضرت وبدأت تنصح الأهالي بإغلاق النوافذ ومنع الخروج من البيوت لحين القضاء على تلك الخفافيش".

ويقول آخر "لم يمر الكثير وبدأ مجلس المدينة، في استخدام الدخان والشطة، مما تسبب في سقوط عدد كبير منها في الشوارع، بينما هرب الباقي لخارج القرية، وتم تطهير البيوت والشوارع التي دخلتها تحسبا لأي فيروس كانت قد نقلته".

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وتابع "إننا كما نسمع أن المنزل المهجور مغلق منذ سنوات وتسكنه الحشرات والقوارض والثعابين ولكن لم نر أى خفافيش"، مؤكدا أنه "بمجرد فتح باب المنزل شاهدنا أعدادا كبيرة من الخفافيش".

من جانبهم انتقل المسؤولون بالوحدة المحلية بمنطقة القشيش للتعامل مع المنزل المذكور، وجرت مطاردة الخفافيش بإشعال دخان مخلوط بمادة الشطة الحمراء المطحونة ووضعها بالمنزل لقتل الخفافيش، وتمكنت الحملة من القضاء على كمية كبيرة من الخفافيش.

وشدد المسؤولون على الأهالي بغلق جميع منافذ المنازل، والاستمرار في المكافحة بهذه الطريقة للقضاء نهائيا على الخفافيش.