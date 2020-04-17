بالصور.. تصنيع منظومة تعفير عملاقة ومتطورة في بغداد

وذكرت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المنظومة تمصنعها بثلاثة احجام مختلفة ( قطر 400 ملم و 500 ملم و 1000 ملم ) وبما يناسب حملات التعفير والمساحة المستخدمة".

وأضافت أنه "تم تجربة المنظومة بنجاح، واثبتت كفاءة عالية في عملية التعفير بغية دعم الكوادر الصحية في مواجهة جائحة كورونا وبالتنسيق مع الجهات المختصة".

