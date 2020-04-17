بالصور.. تصنيع منظومة تعفير عملاقة ومتطورة في بغداد

أعلنت امانة بغداد، الجمعة، عن تمكن ملاكاتها من تصنيع منظومة تعفير متطورة شبيهة بالمنظومة المستخدمة في تعفير مدينة ووهان الصينية، بجهود ذاتية.
وذكرت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المنظومة تمصنعها بثلاثة احجام مختلفة ( قطر 400 ملم و 500 ملم و 1000 ملم ) وبما يناسب حملات التعفير والمساحة المستخدمة".
وأضافت أنه "تم تجربة المنظومة بنجاح، واثبتت كفاءة عالية في عملية التعفير بغية دعم الكوادر الصحية في مواجهة جائحة كورونا وبالتنسيق مع الجهات المختصة".
وأضافت أنه "تم تجربة المنظومة بنجاح، واثبتت كفاءة عالية في عملية التعفير بغية دعم الكوادر الصحية في مواجهة جائحة كورونا وبالتنسيق مع الجهات المختصة".
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