كورونا ينهي حياة أسطورة إنجلترا

2020-04-17 | 16:38
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أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، وفاة أسطورة النادي ومنتخب إنجلترا، نورمان هنتر، بـ فيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19".
وقال المُتحدث باسم النادي: "تم نقل نورمان إلى المستشفى الأسبوع الماضي بعد أن تم تشخيصه بـ كوفيد 19".
وأضاف: "وعلى الرغم من استمراره في المعركة وبذل قصارى الجهود من كافة الأطباء، فقد هنتر للأسف معركته، وفارق عالمنا، صباح اليوم".
هنتر يُعد من الفائزين بكأس العالم عام 1966 مع المنتخب الإنجليزي، الذي توج بالمونديال الذي أقيم في المملكة المُتحدة حينها.
هنتر والذي كان يلعب كقلب دفاع خاض 540 مُباراة مع ليدز يونايتد خلال مسيرته، وسجّل 18 هدفًا.
ويُعد هنتر كذلك أول من توج بجائزة لاعب العام في إنجلترا، من رابطة اللاعبين المُحترفين عام 1974.
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