مجلس الوزراء يتبرع براتب نيسان لمواجهة كورونا ودعوات لخطوة مماثلة من البرلمان

تبرع رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجة وزير براتب شهر نيسان دعماً لجهود مواجهة كورونا ، وسط دعوات لخطوة مماثلة من قبل أعضاء البرلمان والميسورين. وقال مصدر بمجلس الوزراء في حديث لـ الخليج 365، إن "عبد المهدي ونوابه وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجة وزير تبرعوا براتب شهر نيسان إلى صندوق دعم التكافل الاجتماعي الخيري". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن ذلك يأتي "دعماً للتكافل الاجتماعي لمواجهة وباء كورونا"، داعياً "رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء مجلس النواب والميسورين إلى أن يتخذوا نفس الخطوة لدعم الصندوق".

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