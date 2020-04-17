العين الإخباريةالجمعة 2020/4/17 07:20 م بتوقيت أبوظبي
أشاد أعضاء مجلس الأمن الدولي، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، بوقف إطلاق نار من جانب واحد، دعما لعملية السلام الأممية.
ودعا أعضاء المجلس، المتمرديين الحوثيين إلى تقديم التزامات مماثلة دون أي تأخير، والتوقف عن إطلاق النار، مشيدين باستجابة الحكومة اليمنية للهدنة.
وأصدر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بيانا بعد توافق الأعضاء، أعرب فيه عن تأييد الأعضاء لنداء الأمين العام في 25 مارس/ أذار بدعوة الاطراف اليمنية بوقف الأعمال القتالية على الفور، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض، وبذل كل جهد ممكن لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وشدد البيان على الأهمية الحيوية للتدابير الإنسانية والاقتصادية والوصول إلى المحتاجين والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، والتي تعتبر ذات أهمية خاصة في ضوء جائحة "كورونا".
وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، وجود فرصة سانحة حاليا لإنهاء النزاع في اليمن، الذي يمر بوقت عصيب، عن طريق حل سياسي سلمي.
وقال جريفيث، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس، عبر الفيديو، إن الأمم المتحدة تحرز تقدما جيدا للغاية في التوصل لتوافق حول مقترح وقف إطلاق النار في عموم اليمن.
وأضاف: "على مدار الأسبوعين السابقين، انخرطنا في مفاوضات يومية مع الأطراف حول نصوص الاتفاقات التي اقترحتها الأمم المتحدة، وحاليا نضاعف جهودنا لتجسير أهم نقاط الاختلاف العالقة بين الأطراف".
ولم يكشف المبعوث الأممي عن توافقات نهائية على مبادرته، لكنه توقع أن تتبنى الأطراف "اتفاقات مستقبلية"، لهدنة على مستوى البلاد، واستئناف العملية السياسية.
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