القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة العين الإخبارية الجمعة 2020/4/17 07:11 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/4/17 07:11 م بتوقيت أبوظبي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إن القارة الأفريقية تحتاج ما يربو على 200 مليار دولار للاستجابة لوباء كورونا. جاءت تصريحات جوتيريس خلال مؤتمر افتراضي عن أفريقيا استضافه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الدائنين اليوم الجمعة. وحذر من أن دولا كثيرة تواجه صعوبة في الوفاء بسداد الديون بسبب الركود العالمي الناجم عن جائحة الفيروس التاجي.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بتعليق مدفوعات خدمة الديون للبلدان الأشد فقرا، لكنه أشار إلى أن خطورة الأزمة تستدعي المزيد.

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