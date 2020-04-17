العين الإخباريةالجمعة 2020/4/17 05:46 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية ، الجمعة، عن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على متن حاملة الطائرات شارل ديجول
وقالت وزيرة الدفاع لورانس بارلي: "تم رصد 1081 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا على متن شارل ديجول"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي نقل في وقت سابق عن رئيسة الإدارة الطبية في الجيش مارلين جيكاس جينيرو، عقب جلسة اجتماع سرية، أن 500 من أفراد طاقم حاملة الطائرات، البالغ عدد أفراد طاقمها 2300 شخص، ظهرت عليهم أعراض المرض.
وأوضحت المسؤولة أنه تم نقل 20 عسكريا إلى المستشفى بينهم واحد في غرفة العناية المركزة.
وأوائل شهر أبريل/نيسان الجاري أعلنت السلطات الفرنسية عن الاشتباه بوجود إصابات بالعدوى على متن "شارل ديجول"، أشهر حاملة طائرات في البحرية الفرنسية.
ودافع الجيش عن أسلوب تعامله مع تفشي فيروس كورونا على متن أهم حاملة طائرات به.
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