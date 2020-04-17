أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 17 أبريل 2020

استقرت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية عند مستويات أمس، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" في المملكة نحو 208.49 ريال سعودي.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية كالتالي:

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 208.49 ريال بما يعادل 55.49 دولار أمريكي.

أما سعر الذهب عيار 22 فسجل 191.12 ريال بما يعادل 50.86 دولار أمريكي.

Advertisements

بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 182.44 ريال بما يعادل 48.55 دولار أمريكي.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 156.37 ريال بما يعادل 41.61 دولار أمريكي.

عالميا تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1714.74 دولار للأوقية (الأونصة)، أمس الخميس، وكان المعدن النفيس قد انخفض 0.7% عند التسوية، الأربعاء، لينهي مكاسب استمرت 4 جلسات على التوالي، وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1744.50 دولار للأوقية.

ووصل الذهب، الإثنين الماضي، إلى أعلى مستوى له في أكثر من 7 سنوات، وتخطى حاجز 1700 دولار للأوقية (الأونصة)، ليلامس أعلى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2012، مع تدافع المستثمرين المذعورين إلى التماس الأمان في المعدن الأصفر، وسط مخاوف بشأن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات الأمريكية.

ويُعد الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية.