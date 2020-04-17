القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة العين الإخبارية الجمعة 2020/4/17 06:45 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/4/17 06:45 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت تركيا، الجمعة، عن تسجيل 126 وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 1769 حالة. وذكرت وزارة الصحة التركية أنها سجلت 4353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 40270 حالة.

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