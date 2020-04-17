شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قطر تسجل 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020 سجلت قطر 560 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (قنا) اليوم الجمعة على حسابها بموقع تويتر، نقلا عن وزارة الصحة العامة.

Advertisements وقالت الوزارة إن 49 حالة تماثلت للشفاء من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 464 حالة. وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات في قطر 4663 حالة، مع 7 حالات وفاة. وأوضحت الوزارة القطرية أن إجمالي عدد الفحوصات التي تم إجراؤها بلغ 58328.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطر تسجل 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.