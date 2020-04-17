نائب تركي : وزير المالية صهر أردوغان عليه الإستقالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

طالب برلماني تركي، بضرورة استقالة وزير الخزانة والمالية، براءت ألبيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، من منصبه إذا لم يتحقق النمو الاقتصادي بنفس المعدلات التي ذكرها.



جاءت المطالبة من النائب البرلماني، فائق أوزتراق، المتحدث باسم "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية، في تصريحات أدلى بها، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي عقده من مقر حزبه بالعاصمة أنقرة.

وبحسب موقع العين الإخبارية، قال أوزتراق في تصريحاته "الوزير ألبيرق يقول: سنحقق نموًا اقتصاديًا بمعدل 5% هذا العام، هذا هدف نحترمه، لكن إذا لم يتحقق على هذا الوزير أن يتقدم باستقالته من منصبه فورًا مع حلول نهاية العام الجاري".

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وأضاف "لكن الحكومة التركية لا تصغي لمثل هذه المطالب، وذلك لأنها مشغولة بتأسيس نظام الرجل الواحد (في إشارة للنظام الرئاسي)، نعم لا يستمعون لتوصياتنا بخصوص الشأن الاقتصادي حتى وصلنا إلى ما هو عليه الآن".

وأشار أوزتراق إلى أن "هناك حالة كبيرة من اليأس تسيطر على المجتمع التركي لا يمكن تلافي تداعياتها بسرعة".

وأضاف "اليأس دب في النفوس بعد أن تخلت الدولة عن الأتراك في مثل هذه الظروف".

ومضى قائلا "حتى ما يدعون أنه دعم يقدم للمتضررين من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما هي إلا ديون بالفوائد، وهذا نوع من التجارة على حساب أوجاع وآلام الأتراك".

وأردف "ومن المؤسف أن المواطنين لا يستطيعون حتى الحصول على هذه الديون، فكثير منهم ترفض طلباتهم، ومن قبلوا يتم منحهم 3 آلاف ليرة فقط".