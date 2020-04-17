شاهد.. العفو الدولية تفضح إنتهاكات قطر بحق العمال 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

فضحت منظمة العفو الدولية قيام قطر بطرد عشرات العمال الشهر الماضي، بعدما أبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا المستجد.



ونقلت منظمة العفو الدولية عن 20 رجلا نيباليا قولهم: "الشرطة القطرية اعتقلت في 12 و13 مارس/آذار الماضي، مئات العمال المهاجرين في الشارع، ثم احتجزتهم لعدة أيام قبل نقلهم جوا إلى نيبال".

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وقال أحد النيباليين للمنظمة الحقوقية: "كان السجن مليئا بالناس، تم إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم، وهذا لم يكن كافيا، وتم إطعام جميع الناس مع وضع الطعام في أوعية بلاستيكية على الأرض"، بحسب رويترز.