مدرس رياضيات يُشيد بجهد مدرسة عمرو ابن العاص بالشيخ زايد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

أشاد مدرس رياضيات بمدرسة عمرو بن العاص بالشيخ زايد في مصر وطاقمها التعليمي في تسهيل الأمور على الطلاب وأولياء الأمور في ذلك جائحة كورونا.

وتأتي الإشادة للجهود الاستثنائية التي تبذلها إدارة المدرسة وبصورة خاصة الأستاذ رضا السيد عبدالعليم مسئول الحكومة الالكترونية بالمدرسة للمجهود الذي بذله في إرشاد اولياء الامور والطلاب لتسهيل اجراء الابحاث والتسجيل بالمنظومة

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وقد جاء في الاشادة التي كتبها مستر فوزي:

كلمة حق؛

ذهبت إلى مدرسة ابني اليوم لأعرف رموز الفصل، فوجدت تجمع من أولياء الأمور والكل تايه وغرقان مش عارف يعمل ايه في البحث، والكل بيتهم المدرسين بالتقصير واللي بيتهمهم باستغلال الموقف، طبعا مسكتش بس حسيت ان أولياء الأمور عندهم حق لان مكنش فيه ولا مدرس موجود وكل أولياء الأمور بيقولوا محدش بيساعدنا، افتكرت ساعتها المجهود اللي بنبذله سواء مع أولياء الأمور لطمأنتهم او الطلاب لمساعدتهم في عمل البحث من كل فرد في مدرستنا، عرفت ساعتها قيمة مدرسة عمرو بن العاص والمدرسين الجواهر اللي موجودين فيها ومديرها اللي مبيهداش لحظة وعايز مدرسته تبقى احسن مدرسة في مصر. أيقنت ساعتها ان مدرستنا في مكان تاني غير كل المدارس، وأن طاقم عمرو بن العاص سواء كان إدارة او مدرسين افضل طاقم على الإطلاق، وشعرت ساعتها بالفخر اني بنتمي لهذا الكيان.

تحية حب وتقدير لكل فرد بيعمل في مدرسة عمرو بن العاص.