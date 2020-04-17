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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 762 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020
سجلت السعودية 762 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد أوفيد 19 حسمبا أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي .
وقال العبد العالي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة، أن عدد الحالات المصابة بالفيروس، ارتفع إلى 7142 بعد تسجيل 762 حالة إصابة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة .. مشيراً إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ الف و49 حالة فيما بلغت عدد الوفيات 87 حالة .
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أن المسح النشط ساهم باكتشاف نصف الحالات المسجلة مؤخرا.
من جانبه، أكد المتحدث الأمني باسم الداخلية السعودية طلال الشلهوب في نفس المؤتمر الصحفي إحالة مزوري تصاريح التجول إلى النيابة العامة.
وأضاف الشلهوب أن مخالفات حظر التجول قليلة، معربا عن تمنياته استمرار حالة الوعي العام.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عزل محافظتي صامطة والداير ومنع الدخول اليها او الخروج منها وذلك إعتباراً من الساعة الثالثة من عصر اليوم الجمعة وحتى إشعار أخر .
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