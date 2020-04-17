رفض المشروع إذا تطابق مع آخر.. التربية والتعليم توضح حقيقة تغيير آليات عمل المشروعات البحثية للطلاب

كتب: ضياء السقا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تغيير آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل، من الصف الثالث الإبتدائي إلى الثالث الإعدادي.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان، الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد أي تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل من الصف الثالث الإبتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي، مُوضحةً أن كافة معايير المشروعات البحثية لسنوات النقل المعلن عنها مسبقاً كما هي دون أي تغيير، وتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة على الرابط التالي: http://moe.gov.eg/Project_topics_2020.

وأشارت إلى أن معايير المشروع البحثي تتمثل في أن يكتب الطالب عنواناً جذاباً للمشروع، فضلاً عن أن تكون طريقة عرض المشروع البحثي منظمة، وكذلك لابد أن تستخدم مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة مع التزام الطالب بعدد الكلمات المحددة، بجانب الالتزام بجميع محاور المشروع، ومراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم، علماً بأنه سوف يتم رفض المشروع إذا تطابق مع مشروع آخر.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلن في رسالة مصورة، عن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل، الذى يعد شرطًا لانتقال الطلاب (فى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى) إلى السنة التعليمية التالية.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذرى فى عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، عدة نقاط مهمة، وهي كالتالي:

- المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث إلى الصف السادس).. يختار الطالب مشروع بحثي من أحد 4 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).

- المرحلة الإعدادية (من الصف الأول إلى الصف الثالث).. يختار الطالب مشروع بحثي من أحد 3 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).

- عناصر المشروع البحثي تتكون من: (العنوان، المقدمة، الملخص، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع) بالإضافة إلى كتابة الرقم التعريفي (الكود) الخاص بالطلاب الذين شاركوا في إعداد المشروع.

- كل موضوع للمشروع البحثي المقترح من الوزارة مرفق معه إرشادات عامة لكيفية تنفيذه فضلاً عن تصميم نماذج للمشروع البحثي لتسهيل الأمر على الطالب يستطيع من خلاله ملئ الخانات بما هو مطلوب وفقًا لموضوع البحث.

- جميع المواضيع المقترحة للمشروع البحثي تم اختيارها بناءً على مخرجات التعلم لكل مرحلة دراسية ولها مرجعية في كتاب المدرسة وعلى المكتبة الإلكترونية (https://study.ekb.eg)، وينفذ الطالب المشروع البحثي خلال الفترة من 9 إبريل حتى 15 مايو 2020 ( مدة 5 أسابيع).

- تسليم المشروع البحثي: هناك طريقتان، الأولى يتم تسليم المشروع البحثي إلكترونيًا عبر منصة التواصل (https://edmodo.org)، والثانية هي كتابة المشروع البحثي باليد وتحويلها إلى شكل إلكتروني (صورة إلكترونية "سكانر") وتحميلها على CD أو فلاشة وتسليمها للمدرسة.

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كما استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم معايير تقييم المشروعات واعتباره (مقبولا، أو غير مقبولا) وهي كالتالي:

- كتابة عنوان جذاب للمشروع

- عرض المشروع بطريقة منظمة وفقًا للنماذج المعدة مسبقًا

- استخدام مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة سواء من كتاب المدرسة أو المكتبة الرقمية.

- عدد الكلمات المحدد لكل مشروع بحثي.

- الإلتزام بجميع محاور المشروع البحثي.

- مراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم.

- سيتم رفض المشروع إذا تطابق مع مشروع آخر أو إذا ثبت أن شخصًا آخر قام بكتابته وفي هذه الحالة سيضطر الطالب إلى دخول امتحان في بداية العام الدراسي المقبل بديلاً عن هذا المشروع.

كما أعلن الدكتور طارق شوقي عن مفاجأة جديدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأبنائنا الطلاب وهي "منصة البث المباشر للحصص الافتراضية" لبث مراجعات ودروس لطلاب المرحلة الإعدادية (الصف الثالث) والمرحلة الثانوية (الصف الأول والثاني والثالث) تباعًا باستخدام أحدث الوسائل التقنية وسيتم إضافة باقي المراحل الدراسية، ويمكن زيارتها عبر الرابط: https://stream.moe.gov.eg.

وأضاف شوقي، أن المنصة مزودة بجدول مواعيد لبث الدروس الخاصة لكل مرحلة دراسية في فصول افتراضية، مشيرًا إلى أن الفصل الافتراضي يصل سعته إلى 10 آلاف طالب، كما أنه سيتم تسجيل هذه الدروس ووضعها على الموقع الخاص بالوزارة.

ووجه شوقي رسالة للطلاب وأولياء الأمور قائلاً: "نبذل أقصى مجهود لدينا ونعمل ليلاً ونهارًا للوصول إلى أبسط الطرق لتعليم الطلاب، وعليه فإن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد من يستغل الطلاب في المشروعات البحثية".

استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل المشروع البحثي لطلاب المدارس، سواء بالمرحلة الابتدائية أو الإعدادية.

وقال الوزير في رسالة مصورة اليوم، إنه بالنسبة للصفوف الابتدائية، تم اختيار 4 محاور لمشروعات البحث، هي: السياحة أو الطاقة أو الصحة أو المياه.

وأضاف أن الطالب سيختار فريق العمل المتكون من زملائه ويختارون أفضل محور سيبحثون عنه من الـ4 محاور المذكورة، وبعد اختيارهم الموضوع سيطلعون على الأسئلة داخله ويتم تقسيم الأدوار بينهم.

وأوضح أنَّ هيكل المشرعات البحثية التي سيقدمها طلاب الصف الثالث الابتدائي يتكون من عنوان والرقم التعريفي للطلاب المشاركين في المشروع ومقدمة الموضوع وعناصره والنتائ، مشيراً إلى أنَّ عدد كلمات الملخص من 20 إلى 25 كلمة، بينما عدد كلمات الموضوع من 200 إلى 250 كلمة، وعدد الكلمات باللغة الإنجليزية من 8 إلى 10 كلمات، مؤكّدا أنَّ عدد الكلمات يزيد في الصفوف الأخرى الابتدائية بالتدريج.

وحول المرحلة الإعدادية، أوضح شوقي أن محاور المشروعات البحثية للصفوف الإعدادية، إذ تتكون من محور تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية، وموضوع الزيادة السكانية والأمن الغذائي، أو موضوع البيئة، مؤكدا أنّ هذه المحاور لها مرجعية في كتاب المدرسة والمكتبة الرقمية.

وأضاف أنّ عدد كلمات ملخص البحث يتكون من 70 إلى 80 كلمة، والموضوع يتكون من 700 إلى 800 كلمة، وعدد الكلمات الإنجليزية من 40 إلى 60 كلمة.

وأشار إلى أنّ هناك حلولا للوصول للأبحاث عن طريق الإنترنت، هو الكتاب المدرسي أو أي كتاب يصب في الموضوع الذي اختاره الطلاب، موضحا أنّه يفضل كتابة المشروع عند طريق "وورد" أو بخط اليد ويتم تحويل الورق إلى إلكتروني عن طريق "سكالينج" ووضعها على "فلاشة" وتسليمها للمدرسة: "مش هروح المدرسة واقولها اعملولي دة".

وأكد أنّ سيتم تسليمه للمدرسة قبل 15 مايو: "لو خلص قبل المدة دي مفيش مانع يتم تسليمه"، وهناك طريقة أخرى هو إرساله للمدرسة عن طريق منصة "إدمودو".