عبد الصمد: قبل ما نهزم وباء كورونا لازم نهزم تقسيمات الماضي

أشارت ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​ نجد، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "هذا نداء طوارئ- إنسانية، لأنه عندما نكون متحدين في وجه المصاعب، تهون. ليست مزحة أن تمرض ويتم رفض استقبالك بمشفى على أرض وطنك، بحجة أنك لست من المنطقة أو من طائفة معينة. قبل أن نهزم وباء ​كورونا​ يجب أن نهزم تقسيمات الماضي".

وأعادت نشر تغريدة الإعلامي جو معلوف التي تضمنت فيديو لها فيه نداؤها، مع تغريدة: "​وزيرة الاعلام​ اللبنانية منال عبد الصمد تشارك في إطلاق نداء ل"طوارئ انسانية" الذي دعت إليه حملة "خليك بالبيت" حملة الإعلام اللبناني في مواجهة كورونا".