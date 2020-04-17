سقوط جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على تقاطع سامي الصلح

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ عن سقوط جريح نتيجة تصادم بين مركبة و​دراجة نارية​ على تقاطع ​سامي الصلح​ في ​بيروت​. إضغط للمزيد

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