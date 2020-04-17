نقيب سواقي الشمال:نأسف لاستثناء البعض من المساعدات ونطلب السماح بالعمل

التقى نقيب السواقين في الشمال ​شادي السيد​ في مقر النقابة في ​طرابلس​، عددا من ​السائقين العموميين​ الذين اشتكوا من استثنائهم من مبادرة ​بلدية طرابلس​. وأسف السيد لهذا الاستثناء معتبراً أن "لهذه الأسباب وغيرها كنا ولا زلنا ننادي بالسماح للسائقين العموميين بالعمل، فالسائق لا يسعى وراء المساعدات بل للعمل بشرف وكرامة أما استثناء السائقين من قبل بلدية طرابلس فهذا محل تساؤل بالنسبة لنا وننتظر جواب البلدية".

وطالب السيد الحكومة بالسماح للسائقين العموميين ب"العمل وملاحقة السيارات الخصوصية المخالفة وإصلاح الطرق بين ​بيروت​ وطرابلس وطرابلس عكار، فالحدود السورية التي تتسبب أوضاعها السيئة بخسائر للسائقين هم في غنى عنها مع تطور أسعار العملات الأجنبية مقابل ​الليرة اللبنانية​ وارتفاع أسعار قطع الغيار ومستلزمات العمل اليومية من زيوت وغيرها"، مؤكداً أن "السائق لا يستعطي أحدا ولكنه محجور كما كل اللبنانيين ووضعه سيء ويحتاج للمؤازرة المعنوية والتكافل الاجتماعي".