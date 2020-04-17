وسيم ضاهر: للحد من تلوث مياه القرعون والليطاني والتحاليل تدعو للتفاؤل

دعا المدير العام ل​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ وسيم ضاهر الى "اتخاذ الاجراءات كافة للحد من تلوث مياه بحيرة ​القرعون​ و​نهر الليطاني​"، مشيراً إلى أنه "على الرغم من ان دائرة الحوكمة وادارة الحوض في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اظهرت وجود تحسن في نوعية المياه في مفيض القرعون بين نهاية آذار وبداية نيسان من العام الحالي، وهذا يدعو للتفاؤل، إلا ان التركيز يجب ان ينصب على استكمال إجراءات إزالة التعديات عن ضفاف النهر والبحيرة ومنع تحويل ​مياه الصرف الصحي​ ومخلفات ​المصانع​ والمنشآت إليهما. وإن من شأن استكمال هذه الإجراءات ان يساعدنا على توفير مياه نظيفة صالحة للشرب والري الزراعي وانتاج ​الكهرباء​".

وأكد في بيان ان مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، بالتعاون مع ​مصلحة الليطاني​، تقوم "بكل ما من شأنه الحفاظ على المياه السطحية والجوفية في الجنوب، لأننا نؤمن بأن ​قطاع المياه​ له أهمية استراتيجية على صعيد البلد ككل ومن واجبنا الوطني والأخلاقي الحفاظ عليه"، مشيراً الى ان "الفرق الفنية للمؤسسة تستمر بعملها المعتاد، وهي تنجز يوميا مد شبكات ووصلات مياه جديدة، فضلا عن عشرات الإصلاحات على الشبكة في القرى والبلدات والمدن الجنوبية".