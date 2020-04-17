عبدالله: بئس الزمن الذي جعل من بعضهم وزيرا مخبرا ووزير صدفة

أشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبد الله​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "من تدمير البلد في حرب الإلغاء، إلى رهنه للأفلاس والعزلة، وصولا إلى حلم إعادة عقارب الساعة للوراء... لهجتكم عالية النبرة، قليلة التهذيب، مع أنكم موظفون صغار، بصفة شتامين، لا مصلحة لنا بالنزول إلى مستواكم الأسود، وبئس الزمن الذي جعل من بعضهم، وزيرا مخبرا، ووزير صدفة".

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