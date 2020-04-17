بلدية طرابلس استأنفت عمليات توزيع القسائم في الزاهرية والقبة

أكملت بلدية ​طرابلس​ أعمال توزيع المساعدات على المواطنين، وهي عبارة عن قسائم شرائية قيمة كل واحدة منها 75 ألف ليرة، وذلك بعد توقفها على خلفية الاشكال الذي حصل بين الكشافة وشرطة البلدية والذي رفضه رئيس البلدية ​رياض يمق​، وبات في عهدة لجنة تحقيق من البلدية والقضاء المختص.

وأكمل الكشفيون المهمة التي بدأوها قبل إسبوع، حيث إنقسموا الى 57 مجموعة، كل منها تضم 5 كشافين وموظف وشرطي بلديين، حيث من المفترض أن يقوموا بتوزيع القسائم في منطقة ​الزاهرية​ بكاملها، في حين انتقلت مجموعات كشفية الى منطقة ​القبة​ لاكمال عمليات التوزيع فيها، على أن يتم توزيع القسائم غدا في ​منطقة أبي سمراء​ وشارع المطران وبعض المناطق القريبة من الأسواق الداخلية، حيث تنتهي المرحلة الأولى من عمليات التوزيع.

أما المرحلة الثانية فقد رصدت لها ​بلدية طرابلس​ مليار ليرة إضافي سيتم صرفه في إعداد قسائم مماثلة ستوزع على أبناء طرابلس المتواجدين خارج المدينة، خصوصا أن بلديات تلك المناطق لم تشمل الطرابلسيين بمساعداتها.