بحث مسؤول منطقة بيروت في ​حزب الله​ السيد حسين فضل الله مع لجنة الطوارئ العليا في ​مخيم برج البراجنة​ سلسلة من القضايا "تتعلق بأمن ​المخيمات​ و​الأمن​ الاجتماعي التي تهم الاهل في المخيمات والجوار، وتم التطرق إلى الإجراءات المتعلقة بتحصين المخيم والجوار من عدم تفشي وباء ​كورونا​ داخل المخيمات وخارجه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الطوارئ العليا بالمخيمات تلتقي وفد من حزب الله لتنسيق الجهود منعاً لانتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.