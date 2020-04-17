ابو الحسن: أغاضهم بقاء مروان حمادة حيا عصيا على بطشهم

أشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي ابو الحسن​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "مشهدا مقززا نضطر لعرضه آسفين، فها هم حراس هيكل الوصاية المتصدّع يأمرهم عريف حرسٍ إرتضى كسر رتبته خدمةً لأسياده المجرمين فيوقظهم من سبات عميق، ليفرغوا حقدهم على زعيم وطني كبير استحال إلغاؤه مع رفاقه وكم أغاضهم بقاء ​مروان حمادة​ حياً عصياً على بطشهم، انهم وباء ​كورونا​ السياسي وسينتهي".

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