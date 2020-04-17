زاخاروفا: مستعدون لمساعدة كييف في إطفاء الحرائق بمنطقة تشيرنوبل

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "موسكو على استعداد لمساعدة كييف في إطفاء الحرائق بمنطقة تشيرنوبل، إلا أن كييف لم تطلب هذا بعد".
يشار إلى أنه على مدار 10 أيام، لم يتمكن عمال الإنقاذ الأوكرانيون من إخماد الحريق، الذي نشأ في 4 نيسان، في منطقة الحظر بالقرب من محطة تشيرنوبل للطاقة النووية، ويقول مسؤولون أوكرانيون ان الحريق في منطقة الحظر في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية قد تم القضاء عليه، وسيستغرق الأمر عدة أيام أخرى لإطفاء الحريق في الأماكن القريبة من منطقة الحظر.
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