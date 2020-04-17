زاخاروفا: مستعدون لمساعدة كييف في إطفاء الحرائق بمنطقة تشيرنوبل

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​، أن "​موسكو​ على استعداد لمساعدة كييف في إطفاء ​الحرائق​ بمنطقة تشيرنوبل، إلا أن كييف لم تطلب هذا بعد".

يشار إلى أنه على مدار 10 أيام، لم يتمكن عمال الإنقاذ الأوكرانيون من إخماد الحريق، الذي نشأ في 4 نيسان، في منطقة الحظر بالقرب من محطة تشيرنوبل للطاقة النووية، ويقول مسؤولون أوكرانيون ان الحريق في منطقة الحظر في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية قد تم ​القضاء​ عليه، وسيستغرق الأمر عدة أيام أخرى لإطفاء الحريق في الأماكن القريبة من منطقة الحظر.