بومبيو: الدول ستعيد التفكير في استخدام تقنية هواوي الصينية بعد كورونا

أعلن ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​، ان "دور الصين في جائحة ​فيروس كورونا​ العالمية من المرجح أن يجبر الدول على إعادة التفكير في بنيتها التحتية للاتصالات، بما في ذلك اعتماد شبكات ​هواوي​ 5G الصينية".

وأشار بومبيو الى ان "فشل ​الحزب الشيوعي​ الصيني في الشفافية والانفتاح والتعامل مع البيانات بطريقة مناسبة، هذا الامر سوف يدفع العديد من البلدان إلى إعادة التفكير في ما كانوا يفعلونه فيما يتعلق ببنية ​الاتصالات​ الخاصة بهم"، لافتاً الى انه "عندما تأتي هواوي وتطرق الباب لبيع معداتها، سيكون لديهم منظور مختلف يمكنهم من خلاله دراسة هذا القرار".