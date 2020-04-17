أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ان "دور الصين في جائحة فيروس كورونا العالمية من المرجح أن يجبر الدول على إعادة التفكير في بنيتها التحتية للاتصالات، بما في ذلك اعتماد شبكات هواوي 5G الصينية".
وأشار بومبيو الى ان "فشل الحزب الشيوعي الصيني في الشفافية والانفتاح والتعامل مع البيانات بطريقة مناسبة، هذا الامر سوف يدفع العديد من البلدان إلى إعادة التفكير في ما كانوا يفعلونه فيما يتعلق ببنية الاتصالات الخاصة بهم"، لافتاً الى انه "عندما تأتي هواوي وتطرق الباب لبيع معداتها، سيكون لديهم منظور مختلف يمكنهم من خلاله دراسة هذا القرار".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: الدول ستعيد التفكير في استخدام تقنية هواوي الصينية بعد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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