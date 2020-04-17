السلطات السويدية: سنطبق استراتيجية جديدة لاختبار السكان على فيروس كورونا

أعلنت وزيرة الحماية الاجتماعية في السويد لينا هالينغرين أن "السلطات السويدية طبقت استراتيجية جديدة لاختبار السكان على فيروس كورونا، وسيرتفع عدد الاختبارات إلى 50-100 ألف أسبوعياً، وسيتم إجراء الاختبار في المنزل من قبل المريض نفسه، وسيكون من الممكن طلبه "الاختبار" من خلال مرجع "دليل" الخدمة الطبية، وبعد ذلك ينبغي إرسال العينة إلى المختبر، وسيسمح نظام الاختبار هذا بحماية الطاقم الطبي وبتوفير مواد الحماية الوقاية".
هذا ولم تفرض سلطات البلاد تدابير الحجر الصحي الصارمة، في حين تواصل المدارس والمحال التجارية وبيوت الحضانة والمؤسسات الاجتماعية الأخرى أنشطتها، لكنها دعت المواطنين إلى مراعاة وجود مسافة مناسبة تفصلهم عن أقرب شخص، والانتقال للعمل عن بعد في حال وجود إمكانية لذلك، مع تجنب لقاء المسنين.
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