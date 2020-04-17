أكد رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "بالرغم من كل هذا العداء لن يتوقف ​الحزب الاشتراكي​ عند تعيين امني او غير امني بالناقص او بالزائد وليس هذا همنا الأول بل نقول لهم افعلوا ما تشاؤون على قاعدة من شكلو شكشكلو"، مشيراً الى ان "الحزب سيعيد طرح ورقته الإصلاحية مع بعض التعديلات علها تلقى صدى للخروج من هذا الجمود والتراجع".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: سنعيد طرح الورقة الإصلاحية مع بعض التعديلات للخروج من هذا الجمود والتراجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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