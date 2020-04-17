أعلن وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "في إطار متابعة ​وزارة الداخلية والبلديات​ لآلية تعبئة استمارات المساعدات الاجتماعية للمواطنين، تم استدعاء رؤساء بلديات وتوقيف حسابات أربعة مختارين"، مشيراً الى ان "الوزارة وجهت إنذارات لبلديات ومختارين آخرين لمخالفتهم التعليمات التطبيقية لأصول تعبئة نماذج المساعدات الاجتماعية".

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كانت هذه تفاصيل خبر فهمي: توقيف حسابات أربعة مخاتير لمخالفتهم أصول تعبئة نماذج المساعدات الاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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