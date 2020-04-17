غرفة عمليات إدارة الكوارث: 5 إصابات جديدة بكورونا والعدد يرتفع إلى 668

أصدرت غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث تقريرها اليومي حول وباء ​كورونا​ المستجد، مشيرة الى "تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي الى 668 حالة".

وأشار التقرير إلى أن حالات الشفاء بلغت 86 حالة، ورسى عدد المصابين الحاليين على 561، أكثر من 22% منهم لا يعانون من أية عوارض، فيما 69% من المصابين لديهم أعراض خفيفة ومتوسطة، بينما 8% من مجمل الإصابات حالتها حرجة.

وبلغ عدد الفحوصات في ال24 ساعة الماضية 1070 فحص، ليصل إجمالي الفحوصات في لبنان إلى 16703 فحصاً منها 2482 فحصاً أقيم في مطار بيروت الدولي، ويظهر التقرير تفوق نسبة المصابين الذكور على المصابات الإناث بفارق بسيط، وأعلى عدد إصابات للفئات العمرية بلغ حوالي 24% للفئة العمرية بين 20 و29 عاماً.