بلدية الغبيري تهدد أصحاب الأفران بحال توقفهم عن توزيع الخبز

إتخذت بلدية الغبيري قرارات بعد إعلان نقابة الأفران وقف توزيع الخبز وحصر البيع داخل المحل، مؤكدةً "إتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للحؤول دون توقف الأفران عن توزيع الخبز على المؤسسات الغذائية، ضمن نطاق بلدية الغبيري، بالوسائل التي تراها مناسبة، كما طلبت من جميع الأفران بالغبيري عدم التوقف عن تسليم الخبز للموزعين أو المؤسسات الغذائية أو المحلات تحت طائلة إتخاذ الإجراءات بحق المخالفين".
وأشارت بلدية الغبيري إلى أنها "طلبت من جميع الأفران العاملة خارج بلدية الغبيري الإستمرار بتوزيع الخبز ومنتجاتها بنطاق البلدية، تحت طائلة حظر كافة منتجاتها بحال تخلفت عن ذلك".
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