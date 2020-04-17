بوتين وماكرون يبحثان احتمال عقد اجتماع في مجلس الأمن

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بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة احتمال عقد اجتماع عبر الفيديو بين قادة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي فيما يسعى العالم جاهدا لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الكرملين في بيان أن الرئيسين الروسي والفرنسي بحثا في اتصال هاتفي تمحور حول وباء كوفيد-19، "احتمال تنظيم اجتماع عمل" عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة لقادة الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي بدون اعطاء المزيد من التفاصيل.

والدول الدائمة العضوية في مجلس الامن هي روسيا وفرنسا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة. والاسبوع الماضي حض الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش المجلس، المنقسم منذ أسابيع، على الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الوباء.

من جهته عبر السفير الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هوسغين عن أسفه "للصمت المدوي" لمجلس الأمن الدولي في كيفية مواجهة أزمة كوفيد-19.

والعامل الأساسي في هذا الشلل هو الخلاف الصيني-الاميركي المرتبط بمنشأ الفيروس في الصين، وكان آخر مثال عليه قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الاسبوع تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية متهما اياها بانها قريبة جدا من الصين وبانها اساءت إدارة الازمة.