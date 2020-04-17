بريطانيا مهددة بـ إصابة 40 مليون وموت 40 ألفاً

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نصر المجالي: حذر خبير كبير في الصحة العامة، اليوم الجمعة، من أن بريطانيا قد تعاني من 40.000 حالة وفاة واصابة نحو 40 مليون، بسبب فيروسات التاجية في الموجة الأولى من تفشي المرض، كما حذر من موجات متكررة في بريطانيا.

ومع الإعلان، عن وفاة 847 مما يرفع الوفيات الى 14,576 جراء (كورونا)، اليوم، انتقد البروفيسور أنتوني كوستيلو، مدير معهد الصحة العالمية في "امبريال كوليدج لندن"، في مداخلة أمام لجنة الشؤون الصحية في مجلس العموم طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة ، قائلاً إن رد الفعل "بطيء للغاية".

وتوفي ما يقرب من 14000 شخص في بريطانيا بسبب COVID-19 بالفعل في المستشفيات - ولكن يُخشى أن يكون عدد القتلى الحقيقي أعلى بسبب التأخير في التسجيل وعدم تضمين الوفيات في دور الرعاية لقوائم الوفيات.

ويُخشى أن يرتفع عدد القتلى الحقيقي بنسبة تصل إلى 50 في المائة بسبب التأخير في تسجيل الوفيات في المستشفيات وعدم إدراج الوفيات في دور الرعاية.

وقال البروفيسور كوستيلو، وهو المدير العام السابق لمنظمة الصحة العالمية، إن بريطانيا قد تتعرض لعشرات الآلاف من الوفيات الإضافية قبل انتهاء الموجة الأولى من العدوى الفتاكة.

40 مليون

وحذر من أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى ست موجات أخرى قبل إصابة ما لا يقل عن 40 مليون بريطاني لبناء "مناعة القطيع" في البلاد. كما حذر في مقابلة صحفية قبل مداخلة امام اللجنة البرلمانية من إن المملكة المتحدة قد تتعرض لما يصل إلى عشر موجات.

البروفيسور كوستيلو

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وقدر علماء جامعة إمبريال كوليدج لندن أن الإجراءات الصارمة للحد من انتشار الفيروس ستشهد أن يصل عدد القتلى في نهاية المطاف إلى حوالي 20000.

بينما توقع علماء عالميون آخرون أن تشهد المملكة المتحدة أكثر من 60 ألف حالة وفاة، وأن تكون الدولة الأكثر تضررا في أوروبا. لكن فريقا من جامعة واشنطن كان وراء هذا الرقم المذهل قام منذ ذلك الحين بتعديل توقعه إلى حوالي 23000 - أقرب إلى التقدير.

موجات محتملة

وإلى ذلك، قال البروفيسور كوستيلو إن: "التقديرات الأخيرة، حتى من المستشار العلمي للحكومة، بعد هذه الموجة، كان من الممكن أن يكون لدينا فقط 10-15 في المائة من السكان المصابين".

وأضاف: "لذا فإن تطبيق فكرة مناعة القطيع تعني خمس أو ست موجات أخرى من الفيروس، ربما، من أجل الحصول على 60 في المائة". وقال كوستيلو في مقابلة مع صحيفة (ديلي تلغراف) إنه يمكن أن تواجه المملكة المتحدة 10 موجات أخرى.

وشدد على القول: "لن نحصل على مناعة إذا كان ما تظهره أحدث النماذج صحيحًا". وأشار إلى دراسة هولندية وجدت أن ثلاثة في المائة فقط من الأشخاص طوروا أجسامًا مضادة - وهي مواد يصنعها الجسم استجابة للعدوى.

وفي الأخير، صرح كوستيلو منتقداً الاستراتيجية الحالية التي تنفذها الحكومة البريطانية بالقول: "ما كان علينا فعله هو القضاء على الوباء ومن ثم اخضاعه تماما".

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