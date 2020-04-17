بريطانيا تسجل 847 وفاة إضافية بفيروس كورونا

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سجّلت المملكة المتحدة الجمعة 847 وفاة إضافية في المستشفيات حيث يعالج المصابون بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة قريبة من سابقتها (861) وترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 14576.
وبلغ عدد المصابين بالفيروس 108692، بارتفاع 5599 عن الخميس، بحسب وزارة الصحة.
ولا تشمل الأرقام التي تنشرها يومياً السلطات الصحية البريطانية سوى الوفيات التي تسجل في المستشفيات لمصابين بالفيروس، في نهج يلقى انتقادات لأن الحصيلة لا تحتسب الوفيات في دور رعاية المسنين وتقلل بالتالي من الارقام الفعلية للوفيات الناتجة عن الوباء.
وقررت الحكومة البريطانية الخميس تمديد إجراءات الحجر لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل. وكانت هذه الإجراءات أقرّت في 23 آذار/مارس بهدف إبطاء مسار تفشي الفيروس.
وفي وقت تتحضر حكومات أوروبية إلى إنهاء المرحلة الأولى من إجراءات العزل التي فرضتها، لا يزال الغموض يلف استراتيجية الحكومة البريطانية.
وأعلن وزير الخارجية دومينيك راب الذي يدير الحكومة في ظل استكمال رئيس الوزراء بوريس جونسون فترة علاجه من إصابته بالفيروس الخميس، أنّه سيكون من "غير المسؤول" الحديث عن جدول زمني لإنهاء الحجر. واكتفى بالإشارة إلى إمكانية "تليين" الآلية في بعض المناطق و"تعزيزها" في أخرى.
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