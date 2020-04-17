روسيا تجيز علاج مرضى كورونا بـ "هيدروكسي كلوروكين"

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أجازت الحكومة الروسية علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد بعقار الهيدروكسي كلوروكين الخاص بعلاج الملاريا، والذي تثير فعاليته جدلا في العالم.
وفي مرسوم نشر مساء الخميس أعطت الحكومة الروسية توجيهات بهذا المعنى للهيئات الطبية موضحة أن الصين قدمت لروسيا أكثر من 68 ألف عبوة من هذا العقار.
ونشر المرسوم إثر محادثة هاتفية الخميس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ. وسيوزع العقار على المستشفيات التي تعالج حالات كوفيد-19 أو الأشخاص الذين يشتبه بإصابتهم.
من جهتها كلفت الوكالة الروسية لمراقبة الأجهزة الطبية مهمة المتابعة للتحقق من سلامة الدواء وفعاليته. والكلوروكين كما الهيدروكسي كلوروكين هو عقار يستخدم منذ عقود في علاج الملاريا.
ولهذين العقارين آثار جانبية خطيرة خصوصا إذا تم إعطاؤهما بجرعات عالية أو معا مع أدوية أخرى، رغم أن لديهما مزايا مضادة للفيروسات.
ويدعو أطباء ومسؤولون إلى استخدام هذا العقار على نطاق واسع حتى أن الرئيس دونالد ترمب وصفه بأنه "هبة من السماء"، لكن الأوساط العلمية والهيئات الصحية تدعو إلى انتظار التحقق علميا من فعاليته محذرة من المخاطر على المرضى.
وإن أثبتت الدراسات الأولية في فرنسا والصين عن نتائج واعدة لا تزال فعالية العقارين "غير مؤكدة" بحسب الوكالة الأوروبية للأدوية.
ومطلع نيسان/أبريل دعت الوكالة إلى استخدامهما فقط في إطار التجارب السريرية أو "البرامج الطارئة".
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