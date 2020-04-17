محمد فايق ناعيا عزة العشماوى: كانت مثالا للمرأة المصرية المتفانية في عملها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ببالغ من الحزن والأسى الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة ونائب رئيس لجنة خبراء حقوق الطفل بالاتحاد الإفريقي التي وافتها المنية مساء أمس.

وأكد فايق في بيان له أن الراحلة كان لها دور متميز في تعزيز حقوق الطفل المصري و أمنه و سلامته و التعاون البناء و المثمر مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يخدم قضايا حقوق الطفل و أنها كانت مثالا للمرأة المصرية المتفانية في أداء عملها.

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وتقدم محمد فايق بخالص العزاء و المواساة لأسرة الفقيدة و العاملين بالمجلس القومي للطفولة و الأمومة.

كانت عزة العشماوي تقلدت عدة مناصب مهمة منها الأمين العام الأسبق للمجلس وعضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور ورئيس وحدة مكافحة الاتجار بالأطفال، إضافة إلى تقلدها منصب نائب رئيس اللجنة الإفريقية لخبراء حقوق الطفل بالاتحاد الإفريقي.