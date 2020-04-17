طلب إحاطة لسرعة تنفيذ خطة ربط قواعد بيانات المواطنين بجميع مؤسسات الدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إنه ما زال هناك حالة من البطء الشديد في تنفيد خطة ميكنة الدولة، وربط قواعد البيانات بجميع مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن بعض الجهات الحكومية ما زالت تطلب حضور مواطنين ( مرضى ومسنين) شخصيا للتأكد من إنه على قيد الحياة رغم ان شهادة الوفاة مميكنه وسهل ربط تلك البيانات بجميع الجهات. Advertisements وأضافت عبد العزيز ، أنها تقدمت بطلب احاطه للتعرف على الكيفيه التى يتم بها ربط قواعد البيانات بجميع مؤسسات الدوله، قائلة" فلا يعقل فى 2020 يتم الاستفسار من مواطن عما إذا كان على قيد الحياة من عدمه أو يفاجئ مواطن بكونه متوفى وهو على قيد الحياه وذلك أثناء التعامل مع عدد من الجهات مثل حالات صرف العلاج على نفقة الدوله والتى تتطلب تواجد المواطن للتأكد من كونه حى لصرف علاجه أو المعاشات وغيرها،خصوصا مع وجود شهادة وفاه مميكنه مفترض معممه على مستوى الجمهويه وسهل ربطها بجميع الجهات.

يذكر أن مجلس النواب يستعد للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة قانون الطوارىء وعدد من التشريعات الهامة الآخرى ، وقامت الأمانة العامة لمجلس النواب بمراعاة كافة التدابير الصحية فى إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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