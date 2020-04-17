محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، حملة، اليوم الجمعة، بقيادة مجدي الخضر، وكيل المديرية، على الأسواق والمحال التجارية في مدينة بورفؤاد، لمتابعة جودة السلع المقدمة للمواطنين، حفاظًا على صحتهم، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأسفرت الحملة عن ضبط 90 كيلو دجاج داخل محل طيور بسوق أبراج محمد علي في بورفؤاد، غير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الذبح أو أي بيانات، وفاسدة يوجد بها تغيرات واضحة في خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير دكتور أسامة العربي، رئيس قسم التفتيش على المجازر.
وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 26 جنح أمن دولة طوارئ، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- ضبط منتجات دواجن غير صالحة داخل محل في بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.