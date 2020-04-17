"10 نقاط مهمة".. ماذا قال الدكتور عوض تاج الدين عن كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن وضع فيروس كورونا المستجد في مصر، خلال ندوة تفاعلية نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية، موضحًا أن الحكومة استعدت مبكرًا لمواجهة الجائحة منذ ظهورها في الصين.
وبحسب "تاج الدين"، فإن الوضع في مصر حتى الآن يتماشى مع الأرقام العالمية، إذ أن نحو 80 إلى 85 في المائة من الحالات تكون بسيطة أي تحمل الفيروس من غير ظهور أي أعراض عليها ومن كل مائة مصاب هناك 8 قد يحتاجون لدخول مستشفى وقد يحتاجون إلى عناية مركزة.
ويستعرض الخليج 365 في الفيديوجرافيك التالي أبرز 10 نقاط تحدث عنها مستشار الرئيس لشؤون الصحة:
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