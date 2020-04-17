صور- محافظ الغربية يكشف الإجراءات المتبعة في قرية صفط تراب بعد عزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة ملتزمة بتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لأهالي قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى، والتي جرى عزلها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

أوضح محافظ الغربية ، في بيان له اليوم، أنه جرى إدخال كميات كبيرة من السلع الغذائية والفاكهة والخضروات إلى القرية اليوم الجمعة ، تشمل 550 أسطوانة غاز، وصرف 1100 كرتونة زيت تمويني، و28 طن سكر تمويني، بالإضافة إلي شحن جميع محطات الوقود بالقرية.

وأضاف المحافظ، أنه جرى توفير عدد من كواشف الحرارة عن بعد بمستشفى طب الأسرة بصفط تراب، إلي جانب الدفع بسيارة ATM متنقلة من بنك مصر حتى يتمكن أهالي القرية من صرف المرتبات والمعاشات في أماكنهم، مؤكدًا استمرار تعقيم القرية وتطهيرها بشكل دوري كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد المحافظ بالدعم الـ"لا محدود" من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي أمر بتوجيه سيارة المنافذ المتنقلة والمحملة بالسلع لخدمة أهالي قرية صفط تراب.