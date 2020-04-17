محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والمعينة لمتابعة الحالة الأمنية بأحد مواقف الأتوبيسات بمحافظة القاهرة، من ضبط عاطل أثناء تواجده بالموقف وبحوزته 5 طرب لمخدر الحشيش وزنت جميعها "500 جرام"، مبلغ مالي، هاتف محمول. وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر سقوط "ديلر" المخدرات في القاهرة وبحوزته "نصف" كيلو حشيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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