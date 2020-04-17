آبي مناشدا اليابانيين: من فضلكم تجنبوا الخروج

وجه رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي مناشدة قوية لليابانيين اليوم الجمعة، بالبقاء في المنازل لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في أشد تصريحاته صرامة منذ بداية الأزمة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال آبي: "من فضلكم تجنبوا الخروج"، مضيفا أن تقليل الاختلاط بين الأفراد في طوكيو وأوساكا، وهما من أشد المناطق

تضررا بالفيروس، "لا يزال دون المستويات المستهدفة".

وتابع رئيس الوزراء قائلا: "كل شيء يعتمد على تصرف كل فرد".

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وسجلت الإصابات الجديدة رقما قياسيا جديدا في طوكيو قبل خطاب آبي الذي أعلن فيه توسيع حالة الطوارئ هذا الأسبوع لتشمل كافة أنحاء البلاد، مدفوعا

بمخاوف من احتمال عجز الخدمات الطبية عن استيعاب المصابين في المناطق الريفية التي يسكنها الكثير من المسنين.

ولا تزال طوكيو أشد المناطق تضررا بكورونا، وقالت حاكمة المنطقة إنها سجلت رقما قياسيا لحالات الإصابة الجديدة بلغ 201، اليوم الجمعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 2796.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في اليابان إلى أكثر من تسعة آلاف، وسجلت هناك 190 حالة وفاة، وفقا لإحصاء هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK".