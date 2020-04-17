144 وفاة جديدة بكورونا في هولندا خلال يوم

أعلنت السلطات الصحية الهولندية عن تسجيل 144 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات في البلاد عتبة الـ30 ألفا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. موقع روسيا اليوم. وأكد المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM) أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد بلغت 3459 حالة وفاة، فيما أصبح إجمالي عدد الإصابات 30449. وفاة، فيما أصبح إجمالي عدد الإصابات 30449. وأوضح المعهد أن 35 من هذه الوفيات الجديدة فقط حصلت أمس الخميس، وتعود الأخرى إلى أيام سابقة ابتداء من 23 مارس ولم يتم إحصاؤها بعد، حسب موقع NLTimes الهولندي.

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