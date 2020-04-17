7142 إجمالى إصابات كورونا في السعودية حتى اليوم

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 7142 حالة.
أضاف خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول تطورات كوروناأن المسح النشط ساهم باكتشاف نصف الحالات المسجلة أخيرًا.
منع التجول:
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية السعودية على تويتر نقلًا عن مصدر
وقالت الوزارة إن القرار يسري اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.
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