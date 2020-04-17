7142 إجمالى إصابات كورونا في السعودية حتى اليوم

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 7142 حالة.

أضاف خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول تطورات كورونا

أن المسح النشط ساهم باكتشاف نصف الحالات المسجلة أخيرًا.

منع التجول:

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية السعودية على تويتر نقلًا عن مصدر

مسئول قوله إنه تقرر منع التجول على مدار 24 ساعة يوميًا في محافظتي صامطة والداير ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما.

وقالت الوزارة إن القرار يسري اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

